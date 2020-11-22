ضبط 1.6 طن سجق وبسطرمة فاسدة بمصنع غير مرخص بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم مدير مباحث التموين، من ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية، لقيامه بتجميع كميات من السجق والبسطرمة غير الصالحة للاستخدام الآدمي تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بورود معلومات بقيام مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بتجميع كميات من السجق والبسطرمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها بالأسواق.

وعلى الفور شُكلت حملة مكبرة وتمكنت من ضبط 1,6 طن بسطرمة وسجق ودهون حيوانية، يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة بالقليوبية، حملة مكبرة على ثلاجات وشوادر اللحوم المجمدة بالحي للتأكد من سلامة تخزينها في الثلاجات ومتابعة تاريخ انتاجها حفاظا علي حياة المواطنين.

وقاد الحملة اللواء سامى علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يرافقه نائب رئيس الحى إيهاب مهدي، وفريق المتابعة الميدانية ومديرة الطب البيطرى بحي غرب ومباحث التموين بالوزارة، وتموين حي غرب شبرا الخيمة، علي محلات اللحوم المجمدة وثلاجات اللحوم بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وأكد رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 135 كيلو جرام لحوم قطع بدون بيانات تعاني من تغير فى الخواص الطبيعية لها، و120 كيلو جرام مفروم ودواجن كوكى تعاني من تغير في الخواص الطبيعيه لها، و709 كيلو جرامات دهون حيوانية بدون بيانات وتعانى تغير فى الخواص الطبيعية لها كذلك من مصنع لفرم اللحوم بالحي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشأن.

فيما قامت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية بتنفيذ 9 قوافل بيطرية مجانية، بالاشتراك مع كلية الطب البيطري جامعة بنها ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم بعدد من مراكز وقرى المحافظة، تم خلالها معالجة وتحصين وسحب عينات وفحص 9 آلاف حيوان تقريبًا.