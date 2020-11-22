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عاجل.. الحكومة تطمئن المصريين: لا عجز في مستلزمات مواجهة كورونا

"إعلامي الوزراء": ما يتردد بشان عجز مستشفيات الحكومة "شائعات"

كتب:

محمد مجدي
12:32 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع بشأن وجود عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ووصف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما يتردد بهذا الصدد بأنَّه شائعات.

ومن المقرر أنَّ يصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، بيان تفصيلي لتفنيد تلك الشائعة بعد قليل.

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