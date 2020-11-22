عاجل.. الحكومة تطمئن المصريين: لا عجز في مستلزمات مواجهة كورونا

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع بشأن وجود عجز في المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا.

ووصف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، ما يتردد بهذا الصدد بأنَّه شائعات.

ومن المقرر أنَّ يصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، بيان تفصيلي لتفنيد تلك الشائعة بعد قليل.