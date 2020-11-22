وجه بنقل موقف صقر قريش العشوائي يا محافظ القاهرة

نعاني نحن سكان منطقة صقر قريش شرق الأتوستراد بالقرب من المعادي من وجود موقف ميكروباصات عشوائي في محيط سكني يتجمع حوله الباعة الجائلين والمخالفين للقانون، ونسمع طول الوقت خناقات وألفاظ بشعة، وهم يتوغلون داخل المنطقة السكنية، ولا نعرف لماذا يتركهم المسؤولون دون مساءلة أو دون أن يتم القضاء على هذا الموقف العشوائي رحمة بنا وبأسرنا، وأبنائنا، نناشد السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التكرم بالتدخل، وتوجيه السادة المسؤولين في المحافظة للتحرك من أجل إزالة هذا الموقف العشوائي في أقرب وقت ممكن، قبل ان تقع مزيد من المشكلات والكوارث.

عن الأهالي

مصطفى محمود حنفي