"بيطري الدقهلية" تحذر: رصد 17 حالة درن خلال شهر و5 بروسيلا في أسبوع

طالبت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، اليوم، المواطنين بتوخي الحذر عند شراء اللحوم التي لا يتم فحصها داخل المجازر، وكذلك عند تناول الألبان من مصادر غير معلومة، خاصة مراكز التجميع غير المرخصة، وذلك بسبب اكتشاف حالات درن وبروسيلا بين الماشية.

وبحسب بيان مديرية الطب البيطري، فإن هذا التحذير جاء تزامنًا مع رصد 17 حالة درن "سل " بالمحافظة هذا الشهر، و5 حالات أبقار مصابة بالبروسيلا بمركز الجمالية خلال هذا الأسبوع.

وأوضح البيان، أن المديرية على أتم الاستعداد لاستقبال أي استفسارات في هذا الشأن على الخط الساخن (0502202628)، مشيرة إلى أنها تسعى نحو غذاء آمن وصحة سليمة.

وذكرت أن لطب البيطري له دور مهم في السيطرة على الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، مثل السعار والدرن والبروسيلا وإنفلونزا الطيور، حيث تبذل المديرية قصارى جهدها في التقصي عن الأمراض المشتركة لوأدها في المهد قبل أن تسبب أي إصابات بشرية.

وعلي جانب آخر، ذكرت مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنها حققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية في سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن، للتأكد من خلوها من فيروس إنفلونزا الطيور.

يُذكر أن قطاعات الخدمات بالدقهلية تكثف الحملات التموينية والصحية والبيطرية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وخرجت حملة للمرور على الأسواق والأفران بمشاركة، مديري الطب البيطري والتموين ومفتش صحة المطرية والتموين وإدارة والبيئة، حيث حُررت 8 محاضر صحة، و4 لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر بيئية، بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم إعلان تسعيرة، وتم إعدام 45 كيلو جرام لحوم غير صالحة.