بكفالة 4 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل والدي طالب اعتديا على معلمة بالدقهلية

قررت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، إخلاء سبيل والد ووالدة طالب بمدرسة منشأة البدوي الجديدة بكفالة قدرها 4 آلاف جنيه لكل منهما، بعد اتهامهما بالاعتداء بالضرب على مُعلمة اللغة العربية داخل الفصل.

وأثبتت المعلمة الإصابات الموجودة بها بعد عرضها على مفتش الصحة بطلخا، وبمناظرة النيابة للطالب تبين عدم وجود أي إصابات عليه، إضافة لأقوال الشهود من الطلاب بالفصل بعدم تعرض المعلمة للطالب، وأن كل ما فعلته أنها طلبت من طالب آخر أن يصطحب زميله لمدير المدرسة دون أي اعتداء أو ضرب، ونفوا في أقوالهم طلب المعلمة منهم الذهاب إلى درس خصوصي لديها.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، ببلاغ نقطة شرطة ميت الكرماء باحتجاز اثنين من أولياء الأمور داخل مدرسة منشأة البدوي الجديدة للتعليم الأساسي.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين احتجاز والد ووالدة طالبة ومدرسة لغة عربية بالمدرسة، ومعهما بعض المدرسين داخل غرفة مناهل المعرفة بالمدرسة، بعد اقتحام الوالدين للمدرسة واعتدائهما بالضرب علي المدرسة أثناء الحصة.

وأكدت المُعلمة في تحقيقات النيابة ، أن أحد الطلاب رفض أن يكتب أو يسطر كراسته أثناء الحصة، وطلبت من أحد الطلاب اصطحابه إلي مدير المدرسة لأنها لم تكن تريد الاحتكاك بهذا الطالب لسلوكه السيئ، وأثناء خروجه من باب الفصل قام بـ"سب الدين"، وبعد دقائق عاد لي الطالب الثاني بمفرده، وأكد أن الطالب هرب منه وخرج من المدرسة.

وذكرت المعلمة في التحقيقات، أنها أثناء استكمال الحصة سمعت صوتًا مرتفعًا في الطرقة، ولم تبالي بما يحدث، وفوجئت بوالدي الطالب يقتحمان عليها الفصل ويسبونها بأبشع الشتائم، والتي تعجز عن تكرراها، وانهالا عليها ضربًا حتى فقدت الوعي، إلى أن حضرت الشرطة وألقت القبض عليهما.

وأشارت إلي أنها عند توجهها لمركز الشرطة فوجئت أنها متهمة بمحاولة إجبار الطالب على أخذ دروس خصوصية عندها، وأنها سبق وأن ضربته، وهو ما لم يحدث مطلقًا.

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال الشهود وطلاب الفصل، وأكدوا صحة أقوال المدرسة، وأنها لم تطلب من أحد منهم أخذ دروس خصوصية، كما أنها لم تعتدي علي زميلهم بل هو الذي "سب لها الدين" قبل أن يخرج من الفصل، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 13536 إداري طلخا لسنة 2020.