وظيفة لشاب معاق يا وزير القوى العاملة

أنا شاب ابلغ من العمر 30 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، أعاني من قصر نظر ومياه بيضاء على العين اليمنى، وضمور بالعصب البصري للعين اليسرى التي لا تبصر شيئاً، ولا تتحسن حالتها بالنظارة، وأنا رجل متزوج ولدى طفل صغير، وحالياً أنا بلا وظيفة لأكثر من 8 شهور، أجلس في المنزل بلا عمل، وكل أملي أن أحصل على وظيفة تناسب حالتي الصحية، لذلك أناشد السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التكرم بتوفير وظيفة تناسب حالة الإعاقة التي أعاني منها، وتكفيني وأسرتي شر الحاجة.

إسلام إسماعيل عبدالغني