محمد نصر في أول تصريح له بعد استبعاده من إخراج القمة: ضغط الزملكاوية السبب

كشف المخرج محمد نصر، أنه اسُتبعد بشكل رسمي من مهمة إخراج المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي، المقررة الجمعة المقبلة في ستاد القاهرة الدولي، بسبب ما أسماه بـ"ضغط جمهور الزمالك".

وقال "نصر" في تصريحات لـ"الوطن": "استبعدت بضغط من جمهور الزمالك، وحزين لأني كنت محضر شغل وكاميرات كانت حتظهر لأول مرة، منها كاميرا الدرون"

وعن سر تخوف جمهور الزمالك، الدائم منه كونه مشجع أهلاوي بالأساس، أوضح "كنت حشتغل بمنتهى المهنية والحياد، جمهور الزمالك دائمًا يتعامل معايا على إني مشجع أهلاوي مش مخرج، ودة غلط، الحياة الشخصية حاجة وشغلك حاجة تانية خالص، وأنا بشتغل بمنتهى الضمير والمهنية" على حد تعبيره.

ودشن جمهور الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي، حملات لمنع إسناد إخراج المباراة النهائية لمحمد نصر، كونه مشجع أهلاوي، مستندين في ذلك لتصريحات له في عدة قنوات بتشجيعه للنادي الأحمر.

محمد نصر يرد على اتهامه بالتحكم في "الفار"

وواصل نصر حديثه لـ"الوطن" قائلًا: "جمهور الزمالك بيقول إنى لو كنت هخرج الماتش، هيبقى فيه مشكلة في الفار، لكن دة غير صحيح نهائيًا، الفار هو اللى بيتحكم في المخرج، والقرار قرار الحكام، والمخرج بينفذ قرار وطلبات الحكم فقط".

وعن رأيه فيما تعيشه مواقع التواصل الاجتماعي من حالة شحن بين جمهوري الأبيض والأحمر قال: "أكيد فيه شحن لأني أخرجت مباراة سوبر 2019، وقبلها 4 ماتشات أهلي وزمالك في الدورى والسوبر 2014، محصلش الهجوم ده.. وكنت قمة الحياد، ولم ينتقدنى جمهور الزمالك، وكان راضى عن الشغل، مع إن ده الطبيعي، واللى يرضى عنى ضميرى وربنا وبعد كدة الناس".

وصباح اليوم، كشف محمد إبراهيم، مشرف البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، حقيقة استبعاد المخرج محمد نصر، من قائمة المرشحين لإخراج مباراة الزمالك والأهلي، بنهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة المقبل.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات هاتفية عبر برنامج "الفيلسوف"، الذي يقدمه أيمن يونس على إذاعة "أون سبورت إف أم": "اسم المخرج محمد نصر كان مطروحا ضمن قائمة المرشحين لإخراج مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا".