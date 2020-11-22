شهيرة تحتضن فانلة وشراب محمود ياسين: اشتياق

عبرت الفنانة المعتزلة شهيرة، عن اشتياقها لزوجها الفنان الكبير محمود ياسين، الذي غادر دنيانا يوم 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وكتبت الفنانة شهيرة، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: عندما يحين الوقت الذي تقبل وتحتضن فيه تفاصيل ومقتنيات من فقدناهم، تحتضن فانلة داخلية، شراب، تيشرت ممزوجًا ببعض شعيراته".

واستطردت شهيرة بقولها "وكأنك تحتضنه وتشعر به وبأنفاسه، مقص بعينه يستعمله لقص أظافره، نضارة، ساعة، و و و وما أقساها لحظات وما أجملها في نفس الوقت".

وقالت شهيرة في تصريح لـ"الوطن": "بعدما شاهدت حلقة عمرو الليثي، وظهرت صور زوجي محمود ياسين على الشاشات، شعرت بالحزن الشديد حيث أفتقده بشدة".

وأضافت: "فضلت أصرخ ودخلت في نوبة من البكاء الشديد، وقررت أن أبتعد فترة عن الإعلام حتى أستوعب صدمة وفاته".

وحلت الفنانة شهيرة، ضيفة على برنامج "واحد من الناس" من تقديم الإعلامي عمرو الليثي، للحديث عن ذكرياتها مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.

وأكدت شهيرة، أنها سمعت عن وجود محاولات من بعض الفنانات، للقيام بأعمال سحر تضر علاقتها بزوجها، لكنها ترى أن العلاقة لم تتأثر، مشيرة إلى أنها تعرضت لموقف فسره المحيطين بها، بوجود أعمال سحر ضدها.

وأوضحت أنها حققت نجاحًا سينمائيًا بدورها في فيلم "وصمة عار" ونالت عدة جوائز، كما كانت النجمة الأولى في توزيع الفيديو لأعمالها، ما أثار غيرة إحدى الفنانات، بحسب ما أخبرها أصدقائها.

وتابعت شهيرة، أنها ابتعدت عن التمثيل لمدة سنتين بسبب عدم قدرتها على وضع الماكياج على وجهها طوال هذه المدة، ليؤكد لها المحيطين بها وجود أعمال السحر، لكنها لم تفعل أي شيء لمحاولة التخلص منه، حيث انتهى الأمر تلقائيا بعد سنتين.

وعلّقت الفنانة شهيرة، على تصريحاتها، مع الإعلامي عمرو الليثي، بشأن تعرضها لأعمال سحر، أبعدتها عن زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، قائلة: إن أصدقائها المحيطين بها أكدوا لها ذلك.

وأضافت شهيرة لـ"الوطن": "عندما أصبت بمشكلة في بشرتي، لم أستطع وضع مكياج، وابتعدت عن التمثيل، وأثبتت جميع الفحوصات حساسية بشرتي تجاه مواد التجميل بشكل مفاجئ، فذهبت وقتها إلى فرنسا بحثا عن العلاج، لكن الأطباء أخبروني، أنني بخير وغير مصابة بأي مرض".

وتابعت: "أصدقائي أكدوا أن ما تعرضت له نتيجة للسحر، لكن أنا من وجهه نظري متعمليش سحر، رغم أنه مذكور بالقرآن، لكنني لا أعتقد بالخرافات والدجل والشعوذة".