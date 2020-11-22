الكنائس تحيي ذكرى إبادة الأرمن: أردوغان يرتكب جرائم ضد الإنسانية

يشارك الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مساء اليوم الأحد، في قداس ذكرى الإبادة الأرمينية الذي يترأسها الأنبا كريكور كوسا أسقف الأرمن الكاثوليك وذلك بكنيسة الأرمن بمصر الجديدة.

من جانبه قال حنا في بيان صادر عن الكنيسة الأسقفية اليوم: إن الإبادة الأرمينية التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى وصمة عار في جبين الأتراك لا يمحوها زمن، مؤكدًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسير على خطى أسلافه ويجدد المآسي في أرمينيا مرة أخرى هذه الأيام.

وأوضح حنا في بيانه: إن النظام التركي يواصل جرائمه ضد الإنسانية على عدة مستويات سواء في الداخل أو الخارج، معبرا عن تعازيه للشعب الأرميني في ذكرى هذه المذبحة البشعة التي راح ضحيتها آلاف الأبرياء وتسببت في الشتات الأرميني في شتى بقاع العالم حتى أن مصر استقبلت بعض منهم في تلك الأثناء.

ومن المقرر أن يقيم المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، قداس وجناز للضحايا الأرمن، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع بمصر الجديدة.

ومن المقرر ‎أن يشارك في القداس الجنائزي كل من: سفير وقنصل أرمينيا بالقاهرة، سفير الفاتيكان بالقاهرة، سفير لبنان بالقاهرة، سفير سوريا بالقاهرة، سفير مالطا بالقاهرة، قنصل إيطاليا بالقاهرة، المطارنة كاثوليك والأرثوذكس، وممثلون عن الأزهر والإفتاء والأوقاف واللجان التابعة للبطريركية.

والإبادة الجماعية للأرمن أو مذابح الأرمن والتي تعرف أيضًا باسم المحرقة الأرمنية، تشير إلى القتل المتعمد والمنهجي للسكان الأرمن من قبل حكومة تركيا خلال وبعد الحرب العالمية الأولى، وقد تم تنفيذ ذلك من خلال المجازر وعمليات الترحيل والترحيل القسري والتي كانت عبارة عن مسيرات في ظل ظروف قاسية مصممة لتؤدي إلى وفاة المبعدين.

ويقدّر الباحثون أعداد الضحايا الأرمن بين مليون إلى 1.5 مليون شخص، وتاريخ الإبادة يبدأ تقليدياً في 24 أبريل من عام 1915.