بسبب سلوكها العدواني.. تركيا تواجه عقوبات المجلس الأوروبي

يواجه السلوك التركي حائط صد كبيرا على مستوى العالم، حيث إنه في خطوة جديدة حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا، وقد يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها "غير المقبول" في ناجورنو كاراباخ، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وذكر "ريستر"، خلال التقرير، أن تركيا تلعب دورا مشينا يضر بفرنسا وأوروبا، مطالبًا الإدارة التركية بتغيير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار في شمال أفريقيا عبر تهريب الأسلحة، وإرسال المرتزقة، كما طالب تركيا بالتوقف عن استخدام "قضية الهجرة" ضد أوروبا.

و انتقد ريستر موقف أنقرة حول الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض البلدان الإسلامية على خلفية الجدل بشأن الرسوم الكاريكاتورية "المسيئة" للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن تركيا تلعب دورا مشينا باستغلالها خطاب رئيس الجمهورية أو مواقف فرنسا من أجل الإضرار بفرنسا وبالقيم التي تحملها".

وتابع وزير التجارة الفرنسي: "نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتين القبرصية واليونانية"، كما دعا تركيا إلى وقف هذا السلوك خصوصا في شمال إفريقيا حيث يتم تهريب الأسلحة والتوقف عن استخدام قضية الهجرة ضد أوروبا، "نحن نعلم جيدا أنها تلعب على ذلك الوتر وهذا لم يعد ممكنا".

وتابع: "هذا هو الخطاب الذي تحمله أوروبا وليس فرنسا فقط، وهذا هو السبب في أنه مرة أخرى في المجلس الأوروبي المقبل، ستتم معالجة المسألة التركية لنرى كيف يمكن أن نزيد الضغط عليها أكثر بقليل أو حتى أكثر بكثير، لأن سلوك تركيا، خصوصا في ما يتعلق بأزمة ناجورني قره باج، غير مقبول"