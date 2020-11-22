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انقلاب سيارة من أعلى كوبري بنها وإصابة السائق

كتب:

حسن صالح
10:41 م | الأحد 22 نوفمبر 2020
تصادم

تصادم

انقلبت سيارة ربع نقل من أعلي كوبري الفحص ببنها، بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، بسب اختلال عجلة القيادة مما أدى لانحراف السيارة وكسر الحاجز الحديدى وانقلابها من أعلي الكوبري، وأسفر الحادث عن إصابة السائق وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق. 

تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارا من العميد عبد العظيم سعيد مدير مرور القليوبية ، بانقلاب سيارة ربع نقل من أعلي كوبري الفحص ببنها، بطريق مصر الإسكندرية الزراعى، بسب اختلال عجلة القيادة مما أدى لانحراف السيارة وكسر الحاجز الحديدى وانقلابها من اعلي الكوبري. 

وأسفر الحادث عن إصابة السائق وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.

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