عاجل.. مصدر أمني: ندرس إمكانية السماح بحضور جماهير في نهائي أفريقيا

قال مصدر أمني، إن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، عقد اجتماعا مع مسئولي تأمين مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها باستاد القاهرة، يوم الجمعة المقبل، لدراسة إمكانية السماح بدخول عدد معين من الجماهير.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع ضم مسئولين من مديرية أمن القاهرة وقيادات من مختلف قطاعات الوزارة، لدراسة الحالة الأمنية، ورفع تقرير بها لقيادات الوزارة، لاتخاذ قرار بالسماح بدخول عدد من الجماهير من عدمه.

فضل: الكاف يرحب بحضور من 5 لـ10 آلاف مشجع بنهائي القرن

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رحب بحضور من 5 لـ10 آلاف مشجع نهائي أفريقيا بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة المقبل.

وقال فضل في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج ملعب أون مع سيف زاهر: "كاف رحب بحضور من 5 لـ10 آلاف مشجع نهائي أفريقيا وننتظر القرار الأمني بشأن حضور الجماهير خلال 48 ساعة".

وتابع عضو اللجنة الخماسية: "مسؤولو كاف يرحبون بإقامة النهائي في مصر بين الأهلي والزمالك وعلى استاد القاهرة الدولي".

كاف: حسم حضور الجماهير نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل

وأكد سامسون أدامو، رئيس لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الإفريقي، أن القرار النهائي بشأن حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك سيكون الأربعاء المقبل.

وقال سامسون أدامو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الأفريقي، اليوم: "سنحصل على قرار نهائي بهذا الشأن يوم الأربعاء على أقصى تقدير، ونتمنى أن يكون هناك حضورا جماهيريا، لكن الأمر مرتبط بموقف السلطات الأمنية والصحية، والعدد الذي يمكن السماح له بالدخول".

وأضاف سامسون أدامو: "الإجراءات سيتم احترامها بشكل كامل وآمن، وإلا لن يكون هناك جماهير مع الأسف، وبالنسبة لنا إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر ووجود الأهلي والزمالك في هذا الحدث يجعلنا نتمنى حضور الجماهير".