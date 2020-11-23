فيديو.. أمينة تطرح أغنية "لا للتعصب" قبل مباراة القمة

أطلقت المطربة الشعبية أمينة أغنية "لا للتعصب" ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة لنبذ العنف الكروي ضد الأهلي والزمالك.

وتقول كلمات الأغنية "أهلي ...زمالك ...يا تفاحة تتاكلي ..قلبك أبيض لونك أهلي ...مش مهم الكأس لمين ...الفرحة فرحة المصري...الكأس في بلدنا وصل وخلاص ...الفرحة هتبقى لكل الناس".

انتهت الفنانة أمينة، من تسجيل أغنية سنجل جديدة بعنوان "سيب نفسك"، تمهيدًا لطرحها خلال الأيام المقبلة عبر المنصات الإلكترونية.

الأغنية من كلمات إسلام الجريني، وألحان تيام على، وتوزيع تيام طارق، وهندسة صوتية مهاب أسامة.

وطرحت أمينة فى شهر مارس الماضي أغنية بعنوان "ادعي لي يا اما" احتفالا بعيد الأم، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل.

وقالت أمينة، في تصريح سابق لـ"الوطن": "سجلنا الأغنية باستوديو صوت الحب مع مهندس الصوت خالد رؤوف، في الوقت نفسه فكرنا في إعداد كليب مختلف عما يتم عرضه في هذه المناسبات، واتفقت ومدير أعمالي سامح علي والمونتير تامر سليم على التعاون مع عدد من النجوم".

تعرضت أمينة في يونيو الماضي لأزمة صحية وطمأنت الفنانة أمينة جمهورها على صحتها، مؤكدة أنها فى حالة جيدة، وذلك بعد أن أجرت عملية جراحية لإزالة ورم.

وأشارت أمينة، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أنها خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم ليفي في منطقة الحالب لتعود أمينة لاستكمال نشاطها الفني بعد فترة نقاهة قصيرة.