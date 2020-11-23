كنيسة مطروح تحذر أبنائها من الحصول على مال مقابل التصويت

حذرت كنيسة السيدة العذراء مريم في مطروح أبنائها، من الحصول على مقابل مادي نظير الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالمحافظة.

وقالت الكنيسة فى بيان لها، اليوم، الاثنين، إن التصويت في الانتخابات واجب وطني، وينبغي على كل من تعدى عمره 18 سنة الإدلاء بصوته.

وحذرت من الحصول على أي مبالغ مالية مقابل التصويت، فقالت في بيانها إن الإنسان بحسب تعاليم الكتاب المقدس يأخذ مالًا مقابل عمل "بعرق جبينك تأكل خبزك"، ووسائل الحصول على المال ينبغى أن تكون مشروعة، فهناك أموال طرق الحصول عليها بالخطية، مثل الربا، والرشوة، والسرقة، والإتجار فى المخدرات، والحصول على مال مقابل خطية مثل الزنا والدعارة وما شابه، وأي مال يأتي من طرق غير أمينة، وكل هذا منصوص عليه بآيات كتابية، حتى لو قال البعض إن المبالغ سنعطيها لأحد محتاج.

وأكدت أن العطية المقبولة تكون من مال نحصل عليه بطرق صحيحة، وإلا فالعطية مرفوضة وخطأ، ونتذكر قول الكتاب "كن أميناً إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة"، و"الأمين فى القليل أقيمه على الكثير"، ولهذا نصيحتنا لرعيتنا الأمناء.

وناشدت الكنيسة أبنائها بالمشاركة والنزول والإدلاء بالأصوات في الانتخابات البرلمانية، قائلة: "انزل وكن إيجابيًا، وأعط صوتك بحرية لمن تختاره بإرادتك"، وأوضحت أنه غير مقبول وخطية "عدم أمانة"، أخذ أي نقود مقابل التصويت.

واستعدت محافظة مطروح لانطلاق ماراثون الانتخابات في جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى، فى إنتخابات مجلس النواب والتى تنطلق، اليوم، وتستمر على مدار يومي 23 و 24 نوفمبر الجاري وإزالة أي عوائق مع المتابعة المستمرة.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية تكثف جهود تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة باجمالى عدد 139 مركزًا انتخابيًا، و165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، موضحًا أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة هو 301763 ناخبًا.