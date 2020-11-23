كشف غموض العثور على جثة رجل أعمال بمكتبه بالعبور: انتحر لضائقة مالية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة مدير شركة للاستثمار العقاري مقتولًا داخل شركته بالعبور، حيث تبين أنه أطلق الرصاص على نفسه من سلاحه المرخص إثر مروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة، نظرًا لوجود ضائقة وتعثرات مالية ومديونيات على شركته، ولم يُشتبه في وفاته جنائيًا.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب وملابسات الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الحادث، وتحفظت النيابة على السلاح والمتعلقات الشخصية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة إخطارًا من قسم شرطة العبور بتلقيه بلاغا من إدارة النجدة، حيث أُبلغ من "ب .غ. ع"، 66 عامًا، صاحب شركة البنا ومصر الخضراء للإنتاج الزراعي بالعاشر من رمضان، بانتحار شقيقه داخل شركته الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى بالعبور.

وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وشُكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث الجنائية.

وبإجراء المعاينة والفحص تبين وجود جثة "ج. م.ن"، 60، عامًا ومقيم بمدينة نصر بالقاهرة في وضع الجلوس على كرسي أسود اللون ومصاب بطلق ناري فتحة دخول من الجانب الأيسر للرأس أعلى الأذن اليسرى، وفتحة خروج من الجهة المقابلة وعُثر بجوار الجثة علي سلاح ناري طبنجة والمرخصة له.

وبسؤال شقيقه، قرر بانتحاره إثر مروره بحالة نفسية سيئة منذ فترة، نظراً لوجود تعثرات مالية، ومديونيات خاصة بعمله، ولم يشتبه في وفاته جنائيًا، مشيرًا إلى أن شقيقه المنتحر صاحب شركة تطوير عقاري، وشريك بسلسلة فنادق بمدينة شرم الشيخ.

وبسؤال نجل المتوفى "ع .ج .ح"، 31 سنة، عضو مجلس إدارة الشركة، قرر أن والده يعاني من حالة نفسية بسبب الضائقة المالية، وبسؤال زوجة المتوفى "ح. م .ع"، 56 عامًا، ربة منزل، رددت ذات المضمون.

أما سكرتير المتوفى "م. م . ن"، 38 سة، فأكد أنه شاهد الواقعة، وقرر بأنه حال تواجده خارج المكتب تنامى لسمعه صوت إطلاق عيار ناري، وباستطلاع الأمر فوجئ بانتحار مالك الشركة مستخدماً سلاحه الشخصي.