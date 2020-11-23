جهاز مدينة السادات ينفذ حملة مكبرة على الوحدات السكنية والمحال والبدرومات المخالفة بالمدينة

صرح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأنه تم شن حملة لضبط المخالفات، وغلق وتشميع الوحدات السكنية المخالفة، والمحال التجارية، التى تعمل بدون استخراج رخص التشغيل فى مختلف مناطق المدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير، وشركة توزيع كهرباء البحيرة.

وأضاف المهندس علاء منيع، أن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع عدد 4 وحدات سكنية بالمنطقة الرابعة لتغيير نشاط الوحدات من سكنى إلى مكاتب عقارية وعيادة طبية، وكذا غلق وتشميع محلين تجاريين بدون ترخيص، بمحور خدمات الحى الثانى.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم غلق وتشميع 3 وحدات سكنية لمخالفة النشاط السكنى المرخص لها وإقامة حضانات أطفال بدون ترخيص بالمنطقتين الأولى والسادسة، ومحور خدمات الحى الثانى، وكذا غلق وتشميع محلين تجاريين بمحور خدمات الحى الثانى لممارستهما أنشطة تجارية بدون ترخيص.

وقال رئيس الجهاز: تم غلق وتشميع 13 بدروما مخالفا بالمنطقة السكنية الـ11، لاستخدامها فى أنشطة تجارية (ورش خياطة، مطبعة، مخزن مشروبات غازية، مخزن سيراميك ، مخزن أخشاب ، ورش ومخازن ألوميتال ، مخزن خردة)، بدون ترخيص.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين ورفع عدادات الكهرباء، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية لضبط المخالفات.