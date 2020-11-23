نائب عن تسجيل رقمين قياسيين لـ"تحيا مصر" بجينيس: دليل على أهميته لمصر

قال خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، إنّ تسجيل صندوق تحيا مصر رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد نجاحه في تنظيم أكبر قافلة تبرع بالدواجن وأكبر قافلة تبرع بكراتين المواد الغذائية على مستوى العالم، أكبر دليل على دوره في حل الأزمات ورعاية المحتاجين وإغاثة الملهوفين.

وأوضح النائب أنّ صندوق تحيا مصر لعب خلال السنوات الخمس الماضية، دور محوري، كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأشار النائب إلى أنّه خلال تلك السنوات قدّم الصندوق حزمة متكاملة من المشروعات تحت شعار "نتشارك" و"نتشارك عشان بكره"، كفلت الوصول للفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينهم على احتياجاتهم المعيشية، وتحسّن من حياتهم، فضلا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم أدوات مرنة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بما يدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة.

وتابع: اقتحم الصندوق العديد من الملفات الشائكة التي كانت تحتاج دعما ماليا كبيرا وأطلق العديد من المبادرات، حيث تأسس "صندوق تحيا مصر" لتنفيذ مشروعات قومية تنموية تهدف لوضع حلول قوية وعاجلة للقضايا الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كادحة وكبيرة من المصريين، من حيث دعمهم ماليا أو صحيا مثل علاج فيروس سي، فضلا عن تبني العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالأطفال كمبادرة أطفال بلا مأوى، ومبادرة سداد ديون الغارمين والغارمات وفك كربهم من داخل السجون، إضافة إلى دعم مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتوفير موارد مالية إضافية من صندوق "تحيا مصر" لدعم برامج التوعية مثل برنامج "وعي" وزيادة أعداد القائمين والعاملين عليها بخاصة من الرائدات الريفيات، بهدف نشر وتعميق الرسائل المجتمعية والتعليمية والصحية، والصندوق الذي يهتم في المقام الأول الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعي، التنمية العمرانية، التمكين الاقتصادي، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات، فالصندوق كان له العديد من الإنجازات الفعلية في هذا المجال على مدار 5 سنوات.