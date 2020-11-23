فريق طبي ينقذ حياة طفلة باستئصال ورم سرطاني في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، نجاح فريق طبي فى إنقاذ حياة طفلة، 4 سنوات، باستئصال ورم سرطاني بالكلي اليمنى وممتد عبر الوريد الأجوف السفلي إلى الاذين الأيمن من القلب بمستشفي القلب الجامعى وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبفريق طبي مكون من13 طبيباً بمختلف التخصصات.

وقال الدكتور خالد فتحي، أستاذ مساعد أورام الأطفال والمشرف على علاج المريضة، في تصريح له، اليوم، ن الطفلة "زينب" تعاني من ورم في الكلية اليمنى وممتد عبر الأوردة حتي القلب، وبعد مناظرة الحالة وإجراء الفحوصات الطبية، قرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح لاستئصال كامل الكلية اليمنى مع نسيج الورم الممتد عبر الوريد الأجوف السفلي إلى الأذين الأيمن من القلب.

وأكد "فتحي" أن الاستئصال الجراحي للكلية اليمنى يعد الأمل الوحيد لزيادة معدل الشفاء للمريضة، حيث تتصف هذه الأورام بضعف الاستجابة للعلاج الكيماوي والاشعاعي، مشيراً إلى أن العملية استغرقت 7 ساعات.

شمل الفريق الطبي الدكتور حسين الخياط والدكتور أحمد مخلوف أستاذان مساعدان بقسم جراحة الصدر ، إلى جانب الدكتور هشام حمزة أستاذ بقسم جراحة الأورام والدكتور محمد اسماعيل والدكتور عثمان محمود مدرسان بقسم جراحة الأورام ، إلى جانب الدكتور أشرف النجار مدرس بقسم جراحة الأوعية الدموية ،والدكتور أحمد نجيب مدرس مساعد أوعية دموية ،فضلاً عن الدكتور أحمد مكاوى مدرس بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب الحسين طلب ، والدكتور عصام عبدالله أستاذ مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، والطبيب أحمد أبو الفتوح ،والطبيب رامي أحمد أطباء التخدير،وذلك بالتنسيق مع الدكتور سامي عبدالرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام، وتحت إشراف الدكتور حسام العربي مدير مستشفي القلب بجامعة أسيوط.