الكشف على 720 سائق حافلات مدرسية.. وإحالة 19 منهم للنيابة بسبب الحشيش

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، بعد الكشف على 720 سائقاً في الفترة من 27 أغسطس وحتى 22 نوفمبر الحالي، بمحافظات القاهرة، الجيزة، أسيوط، والبحيرة.

وأوضحت القباج، أنّه تبيّن تعاطي 19 حالة من السائقين للمواد المخدرة "حشيش، ترامادول"، مؤكدة أنّ من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، أُحيل إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

ولفتت الوزيرة إلى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس، من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس.

وأكدت القباج، أنّ من يثبت تعاطيه للمخدرات، سيُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

تنفيذ 5 حملات مفاجئة بإدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تنفيذ 5 حملات مفاجئة بمنطقة إدارة أوسيم التعليمية بمحافظة الجيزة، للكشف على سائقي الحافلات المدرسية.

وأكد أنّه جرى الكشف على 120 سائقاً بـ10 مدارس، وتبين تعاطي 5 حالات للمواد المخدرة، بينها 4 حالات تعاطي الحشيش، وحالة ترامادول، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات

وأضاف عثمان، أنّه جارٍ التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، خاصة التي توجد بها مدارس خاصة ولديها أوتوبيسات لنقل الطلاب.

وأوضح أنّه جرى إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية، لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

من ثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة

على جانب آخر، يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، تلقي شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر، بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أوتوبيسات المدارس، ويتم تنفيذ حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات يتم فصله من المدرسة، فضلاً عن تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪ .‬

تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، وجرى التنسيق مع المؤسسات والهيئات لتكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة‪.