وعد البحري على جهاز تنفس صناعي بمستشفى: "تعبانة"

كشفت الفنانة السورية وعد البحري، عن إصابتها بوعكة صحية تسببت في دخولها إحدى المستشفيات خلال تواجدها بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت وعد البحري، فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وهى تضع جهاز تنفس صناعي على وجهها.

وعلقت وعد البحري، تعليقًا على الفيديو بقولها: "تعبانة لكن أنا الحمدلله بخير، بس خلاص ماعدتش قادرة استحمل الأخبار الحزينة والله".

واستطردت "الربو والحساسية بيزيدوا مع الحالة النفسية السيئة، الله المستعان دعواتكم".

كانت البداية الفنية للفنانة وعد البحري، من خلال مشاركتها في برنامج سوبر ستار 2 الذي وصلت فيه للنهائيات.

دخلت مجال الفن منذ نعومة أظافرها بعدما اكتشفت أسرتها موهبتها مبكراً، وقامت بالغناء في العديد من المناسبات المحلية.

حصلت وعد البحري، على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وقامت بإحياء العديد من الحفلات أهمها حفلات دار الأوبرا المصرية في القاهرة التي شدت بها مرتين بالإضافة لمشاركتها في مهرجان الأغنية العربية وإحيائها حفلاً ضخماً بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.

و شاركت بالاحتفالات الوطنية في عدد من الدول العربية بخلاف مصر، ليبيا، والمغرب.

أطلق الشاعر والإعلامي السوري سعد الهاشمي، على الفنانة وعد البحري، بأنها تشبه النجمة الكبيرة أسمهان، ووصفها بأنها "أسمهان الجيل"، وقامت بغناء أغاني الفنانة أسمهان في مسلسل السيرة الذاتية لـ "أسمهان" الذي قامت ببطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إخراج شوقي الماجري عام 2008، واقتنص جوائز كثيرة في مهرجانات عديدة، فضلًأ عن مشاركتها في حفل لتكريم الفنانة أسمهان بالمغرب و إحياء حفلة لتكريم المطربة أسمهان في دار الأوبرا السورية بدمشق وعدد من المهرجانات العربية.

من أبرز أغنيات وعد البحري "فرحتي بيك، شوفلي حل، زعلك على عيني، نسيت أنا مين"، و أطلقت أول أبوم غنائي خاص بها يحمل اسم "أغير حياتي" وضم 10 أغاني منوعة من إنتاج شركة عالم الفن عام 2012.