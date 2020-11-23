لظروف طارئة.. نقيب المحامين يرجئ لقاءه مع شباب المهنة

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، إرجاء اللقاء الذي كان مقرر له غدا الثلاثاء، مع بعض الشباب والمهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات.

ونص تنويه النقيب "لحدوث ظرف طارئة متعارضة استجدت يستأذنكم الأستاذ النقيب في إرجاء اللقاء الذي كان مرتبا مع بعض الشباب وبعض المهتمين بشأن إحياء مجلة المحاماة، وإحياء المكتبات، وسوف يخطركم في القريب بموعد أخر لهذا اللقاء".

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قد دعا في وقت سابق، كل المهتمين والمتطوعين من الشباب للاجتماع معه ومع مجلس النقابة واللجنة المختصة بالمجلة والمكتبات في الساعة الثالثة ظهرا من لغد الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2010 في النادي النهري.

ووجه "عطية"، الدعوة لشباب المحامين في القاهرة والنقابات الفرعية، للاشتراك مع مجلس النقابة واللجنة المعهود إليها بالفكر والمكتبات ومجلة المحاماة، لإعادة إحياء مجلة المحاماة وملاحقها، وإحياء المكتبات القانونية والمعرفية على مستوى جميع المحاكم الابتدائية بكل أنحاء مصر، كخطوة أولى سيعقبها تحقيق المطوب على مستوى المحاكم الجزئية، وهو ما يستلزم إيمانا بالفكرة والإخلاص لها إخلاصا متجردا بلا أهداف خاصة، وأن يضع الزميل الشاب المتطوع لهذا العمل الجليل في اعتباره أن يكون جاهزا بالأفكار والمعارف اللازمة كي ما تصدر مجلة المحاماة في شكل جديد يحقق كافة الأغراض التي ينشدها المحامون لزيادة معارفهم القانونية والقضائية والمعرفية وتعميق خبرتهم بالمحاماة، وأن تكون لديه الرؤية للمساهمة المنتجة في تشكيل المكتبات على مستوى كافة النقابات الفرعية سواء من ناحية ما يجب توفيره فيها من مؤلفات، ومن ناحية نظام التحفظ على عهدتها حتى لا تتبدد مع مرور الوقت، وأن نفكر معا في تدابير غير مسبوقة وأفكار جديدة لهذا الإمداد بالمؤلفات، والذي يمكن اللجوء فيه إلى كبار المحامين الذين يعتزلون أو على وشك الاعتزال للتبرع بمكتباتهم للمساهمة في هذا العمل الجليل، والتواصل مع الزملاء القادرين على الكتابة للمجلة أو تدبير المؤلفات بما في ذلك التقدم إلى النقابة العامة باقتراحات لدعم الكتب من النقابة لتوفيرها إلى المحامين بأسعار زهيدة.

ودعا النقيب، المهتمين والمتطوعين من الشباب للاجتماع معه ومع مجلس النقابة واللجنة المختصة بالمجلة والمكتبات في الساعة الثالثة ظهرا من غد الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الجاري في النادي النهري، وسوف يساهم معنا في هذا الاجتماع الأساتذة وحيد الكيلاني، وهاني دردير، وأحمد عبدالرحمن أبو دومة، ومحمد إبراهيم عيسى، والأستاذ الدكتور محسن باتع، ويأمل الأستاذ النقيب أن يسهم الشباب المساهمة المطلوبة في هذه الأعمال الواجبة لنهضة المحاماة والعودة بها إلى ما كانت عليه.

كما أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، قرارا بأنه سيتولى إدارة التأديب بالنقابة العامة بنفسه، كما نقل عبد الناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.

وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

قـــــــــــــــــــــررنا أولاً: يتولى نقيب المحامين بنفسه ملف إدارة التأديب بالنقابة العامة.

ثانياً: نقل الأستاذ عبدالناصر شحتو من إدارة الشئون القانونية إلى إدارة التأديب مديرا للعاملين فيها.

ثالثاً: يعمل بهذا القرار من تاريخه، صدر في 23/11/2020.