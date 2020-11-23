أخصائي تربية بدنية يشرح تمارين تقوي عضلات الظهر والرقبة

عرض الكابتن رضا عبدالمنعم أخصائي التربية البدنية، بعض التمارين المهمة والتي تحافظ على "الأيض" في جسم الإنسان، موضحا، أنه يجب تقوية عضلات الظهر والرقبة، من خلال بعض التمارين البسيطة، ومنها تحريك الرقبة شمالا ويمينا، وأعلى وأسفل، وأن يحرك الأسنان السلفى لأعلى.

وأضاف "عبدالمنعم"، في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة، ومفيدة شيحة، الاثنين، أن هناك بعض الأمور المنزلية والتي تعتبر بديلا عن الرياضات البسيطة، ومنها "نشر الغسيل"، و"توضيب الحوض".

ونصح أخصائي التربية البدنية، عند الانحناء إلى أسفل، أن يثني الشخص ركبته، ولا ينحني بظهره مباشرة، محذرا من الصعود إلى السلم درجتين درجتين، لأن هذا يؤثر على مفصل الركبة.

وأكد على أهمية أن يكون للإنسان مهمة كل يوم، لكي يؤديها، وتنشط الحركة في جسمه، على أن تستغرق كل يوم نصف ساعة، وهذا يحسن الأيض (الميتابوليزم)، في جسم الإنسان، لافتا إلى أن التمارين الصحيحة هي التي تمرن جميع عضلات الجسم.

وأدى بعض التمارين التي قال إنها تحسن عضلات البطن، مثل أن يمسك الإنسان طرفي "فوطة" بيديه، ثم يرفع ذراعيه في نفس مستوى الصدر، وبعدها يحرك ذراعيه معا، إلى اليمين وإلى اليسار، وتمرين آخر، وهو أن يضع الـ"فوطة"، فوق الرقبة ويمسك بطرفيها من الأسفل، وبعدها يحرك رقبته –مع الفوطة- إلى أسفل.

كما أدى أيضا تمارين للظهر، وهي أن يمسك الشخص طرفي الفوطة بذراعيه من الخلف، في نفس مستوى الوسط، ويبدأ في رفع ذراعيه للأعلى، ثم يعود بهما للأسفل مرة أخرى، ويكرر ذلك عشر مرات، وتمرين آخر، وهو أن يرفع ذراعيه للأعلى، ممسكا بطرفي "الفوطة"، ثم يحرك ذراعيه للأسفل والأعلى عشر مرات.

وأشار إلى أن هناك تمارين تقيس المدى الحركي للمفصل، وهي أن يمسك الإنسان بالفوطة، بذراع من الأعلى، والذراع الأخرى من الأسفل، مشددا على أن التمارين لمدة نصف ساعة أفيد من المشي لمدة نصف ساعة، ويفضل ممارسة الاثنين معا.