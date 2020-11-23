البرازيل تسعى لشراء 5 لقاحات لفيروس كورونا

تعتزم وزارة الصحة البرازيلية توقيع خطابات نوايا غير ملزمة، لشراء لقاحات فيروس كورونا من أربع شركات، من بينها شركة فايزر وشريكتها بايونتك، وكذلك صندوق الثروة السيادية الروسي. ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية إن أي عملية شراء ستعتمد على موافقة الجهات التنظيمية في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن مسؤولين التقوا الأسبوع الماضي مع ممثلي شركة فايزر وشركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية الهندية، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة موديرنا، وشركة جانسين، وهي إحدى وحدات شركة جونسون أند جونسون.

وأَضافت الوزارة في بيان، إن إداراتها القانونية والفنية تقوم بتحليل الوثائق المقدمة من المؤسسات الخمس، وتحديد أفضل طريقة لشراء اللقاحات في الوقت المناسب.

وقال مسؤولون في البيان، إن الحكومة أبرمت عقودا لضمان الحصول على جرعات تكفي لتطعيم ثلث سكان البرازيل، على الأقل.