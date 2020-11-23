إحداها مفتوحة.. قنوات تنقل مباراة الأهلي والزمالك بنهائي أبطال أفريقيا

ينتظر عشاق الكرة المستديرة، اللقاء الذي يجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءً بتوقيت تونس، والسابعة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، وسيتم بث اللقاء عبر قناتي "beIN Sports HD 7"، و"beIN Sports HD 1" بتعليق عصام الشوالي.

قناة مفتوحة تعرض مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وستنقل المباراة أيضا قناة "tvt" التوجولية، التي تظهر على القمر: Eutelsat W1 10 E، والتردد هو11747، 27500 أفقي، على أن يكون نوع التشفير قناة مفتوحة.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة نظيره الرجاء المغربي، كما تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية أيضا، بعدما فاز على نظيره الوداد المغربي.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد هاجم نجوم الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة، حيث تعرض للإصابة بالفيروس من فريق الزمالك محمد حسن وأحمد نادر السيد حارس الفريق الشاب بعد تصعيده للتدريب مع الفريق الأول، ومدحت عبدالهادي مدرب عام الفريق، وفي النادي الأهلي تعرض كلا من محمود كهربا وصالح جمعة، للإصابة بفيروس كوفيد 19.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، قد حسم الجدل في تصريح سابق لـ"الوطن" سبورت" حول تأجيل مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، وأوضح أنها ستتم في موعدها ولايحدث تأجيل للقاء.