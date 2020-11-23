استشاري أمراض حساسية: كورونا أصبح أكثر انتشارا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن الدولة على أتم الاستعداد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ويبقى وعي المواطن أهم شيء في الأزمة، و"تظل الكمامة هي الاختراع الأهم في 2020، ولكن بعض الناس يستهينون بهذا الأمر، رغم أن الدولة فعلت كل شيء".

وأضاف "الحداد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "غرفة الأخبار"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الاثنين، أن هذا الفيروس ليس له علاج حتى هذه اللحظة، ولا حل سوى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددا على أن الكمامة تعمل كحائط صد أمام فيروس كورونا.

ونصح استشاري أمراض الحساسية والمناعة، المواطنين في فصل الشتاء بالتهوية الجيدة للغرف التي يعيشون فيها، وأيضا يجب ارتداء الكمامات في العمل والخروج، لأن الكمامة هي الحل حتى الآن، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وفي هذه الحالة إذا أصيب الشخص، تكون إصابته من النوع البسيط، أو لا تحدث أصلا.

وشدد على أن الفيروس أصبح أكثر انتشارا، ولكن نسب الوفيات حتى الآن في حدود الأمان، ولم تزد، والدولة مستعدة للموجة الثانية، ويجب على المواطن أن يلتزم، والكمامة هي الحل الأساسي والمهم حتى تطوير لقاح.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".