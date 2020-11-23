جحيم المطار .. فيلم وثائقي أسترالي يكشف جرائم النظام القطري بحق النساء

"جحيم المطار".. فيلم وثائقي بثته القناة التاسعة الأسترالية عن الفضيحة التي حدثت في مطار العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم إخضاع نحو 18 امرأة لانتهاكات جنسية، لحل لغز العثور على رضيع داخل أحد حمامات المطار، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح الفيلم الوثائقي، أن القصة تعود لـ 2 أكتوبر الماضي، وتسببت في توترات بين قطر وأستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا، بعد رفض الدوحة الاعتذار فورا، وتحدثت إحدى الضحايا عن لحظات الرعب التي عاشتها على متن الطائرة القطرية، بعد أن تم إنزالها بواسطة قوات أمن قطرية مسلحة، وفحصها جسديا ومهبليا بطريقة وصفت بـ"المهينة".

الفيلم الوثائقي حذر من أن الوضع في قطر مخالف لما تروج له عن نفسها، ووصفت قطر بـ"الوجهة الخطرة" وليست آمنة للنساء، ومن غير المقبول أن تكون قطر، التي لا تحترم النساء والضيوف هي المستضيف لكأس العالم 2022، كما عرضت القناة الأسترالية أيضا شهادة القطرية "عائشة القحطاني"، التي تعيش في لندن بعد فرارها بسبب ما تعانيه المرأة في قطر.

وتعود أحداث الواقعة إلى الثاني من أكتوبر، عندما أجبرت السلطات في مطار حمد الدولي، جميع النساء اللواتي كن على متن الرحلة المتجهة من الدوحة إلى سيدني، على النزول من الطائرة، وتم إجبار جميع النساء الموجودات على متن الطائرة على مغادرتها، ولدى عودتهن كانت ملامح الاستياء بادية على وجوههن، فيما كانت واحدة على الأقل تبكي.

وتبين أن السلطات القطرية في المطار، قد عثرت على مولود حديث الولادة في أحد حمامات المطار، ولذلك فقد طلبت من جميع الراكبات المتجهات إلى سيدني النزول وأجبرتهن على نزع ملابسهن، وفحصهن للتأكد من أن أيا منهن ليست والدة الطفل.