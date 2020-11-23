لتجنب الغرامة.. خطوات تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا قبل 30 نوفمبر

ناشدت مصلحة الضرائب المصرية الممولين المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة، بسرعة تقديم الإقرار الضريبي الخاص بهم خلال الشهر الجاري لانتهاء الفترة الضريبية وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وذلك لتجنب التعرض للغرامة المقررة لأحكام هذا القانون.

وأوضحت أن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة عن شهر أكتوبر الماضي، هو 30 نوفمبر الجاري وذلك وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وتستعرض "الوطن" طرق تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي الكترونيًا

ـ الدليل الكامل للتسجيل بالبوابة الإلكترونية من هنا.

- يدخل الممول اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به، ثم يضغط على ضريبة الدخل بشريط التبويبات فتظهر قائمة اختر منها إقرارات الدخل، فتظهر قائمة بها أنواع الإقرارات، اختر منها الأشخاص الطبيعية.

- بعد ذلك ادخل بيانات الإقرار واملأ الجداول التحليلية وقوائم المركز المالي والدخل والبيانات المتممة والتكميلية.

- ثم قم بإدخال رأس المال العامل والمستثمر والمدفوع وكذلك عدد العاملين.

- قم بإدخال كل الجداول المتبقية ومتممات الإقرار وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل إن وجد.

- انقر حفظ مؤقت للبيانات ثم قم بمعاينة الإقرار والجداول.

- بعد ذلك يظهر الإقرار في نافذة جديدة وبه البيانات التي تم إدخالها "ملف PDF"، والذي يمكنك حفظه على الحاسب الآلي الخاص بك ويمكن طباعته أيضًا.

- بعد استكمال كل البيانات والوصول لآخر تبويب قم بملء إقرار بصحة البيانات المدخلة.

وبحسب بيان سابق لمصلحة الضرائب فإن القرار جاء تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (188) لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.