مأساة شاب اتهم زوجته بالخيانة: أنجبت طفل مش عارف ابني ولا لأ

يعيش شاب بإحدى قرى الدقهلية مأساة حقيقية، بعد انفصاله عن زوجته وإنجابها طفلا، يسأل نفسه كل يوم ألف مرة، إذا كان هذا الطفل نجله أم أنجبته سفاحًا، بعد أن رآها على فراش 3 رجال في أفلام إباحية أرسلت له على هاتفه المحمول.

أفعال الزوجة المشينة جرت حينما كانت في ذمته، ورغم تيقنه من خيانتها إلا أنه لم يتأكد إذا كان الطفل نجله أم نجل آخر، يلوم نفسه بين الحين والآخر، فإذا كان الطفل نجله بالفعل فما ذنبه أن يعيش مع أم خائنة، خاصة أنه لم ير ابنه ولم يعرف حتى بتاريخ ولادته.

"كانت جوازة مستعجلة، كنت أعمل في السعودية ورجعت خطبت وتزوجت في شهرين" يحكي "هيثم. س" مأساته، وتابع:" كانت زوجتي تقيم في ميت غمر وانتقلت مع أسرتها لتعيش في قريتنا، ولا أعلم عنهم شيئا، مر علينا شهران زواج فقط بدون مشاكل بعدها بدأت أمها تتدخل في حياتنا، وكنت أحاول أن أوفر لها حياة كريمة، إلا أنها كانت تريد أن تخرج وتدخل البيت بمزاجها، وكنت أعترض".

وأضاف: "مرت 6 أشهر بدون حمل، فقالت لي زوجتي أن العيب مني روح شوف نفسك، فذهبت إلي طبيبة وأكدت لي عدم وجود أي مشاكل، وأخذت زوجتي فأكدت الطبيبة أن لديها مشاكل يمكن أن تزول بالعلاج خلال 6 شهور، وبدأت تحدث المشاكل بسبب رفضي خروجها من البيت بدون سبب، فتركت لي البيت، ولم تأخذ الدواء الذي وصفته لها الطبيبة، وظلت لدى أمها وفوجئت باتصال منهم يخبروني أنها حامل، وظلت 3 أشهر بعيدة عني".

تدخل كبار القرية للصلح بينهما وعادت بعد 3 أشهر لمنزلي تقول: "انت لو شاكك فيا ممكن تعمل تحليل بصمة وراثية DNAعلشان تطمن" وبعد فترة ظهرت أمها وتجددت المشاكل، وبالطبع رفضت ذهاب زوجتي معها، إلي أن جاء والدها، وخيرتها بين أن تذهب معه أو أن تبقي فاختارت الذهاب، وبعد 10 أيام فقط رفعوا قضية تبديد منقولات زوجية ضدي، وفوجئت أنها ولدت قبل موعدها بشهر كامل، وذهبت لعيادة خاصة في محافظة الغربية للولادة بها وعرفت أنها ولدت بالصدفة".

وحينما ساورني الشك طلبت منها إجراء تحليل DNA، للتأكد من نسب الطفل فرفضت وطلبت الطلاق، وحكمت لها المحكمة: "لم أعارض الحكم ولم أستأنف، وبعد أن تم الطلاق، فوجئت برسائل تصل لي علي الواتس أب، فيديوهات جنسية وإباحية علي مواقع إباحية منذ أكثر من عامين لزوجتي، وما وصلني بلغ 8 فيديوهات، وبعضها علي موقع اليوتيوب، فتقدمت بشكوي للنائب العام برقم 149396 بتاريخ 19/11/202، واتهمتها فيه بالزنا" وأوضح: أن كل همي أن أعرف هل الطفل ابني أم لا، لو ابني فهي غير أمينة علي تربيته، وإن كان لا فتبتعد به عني وتتركني وشأني.