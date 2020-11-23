مجلس الوزراء ينفي شائعة فرض حظر تجوال يوم مباراة الأهلي والزمالك

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، ردا على شائعات فرض حظر تجوال كامل يوم الجمعة، تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك، إن أي خبر لم يُنشر على صفحة مجلس الوزراء، فهو خبر غير صحيح، والدولة غير مسؤولة عنه.

وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الاثنين، أن المواطن يمكنه أن يتابع صفحة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمتابعة كل التفاصيل، والأخبار، وما عدا ذلك، فهو أخبار غير صحيحة، وشائعات ليس لها أساس من الصحة.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذه الشائعات لا يعلم مصدرها، وأخبار المجلس هي المنشورة فقط على صفحة مجلس الوزراء.

أما عن مد فترة التصالح مع المخالفين في البناء، فأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه حتى الآن لا توجد أي نية لمد فترة التصالح، والمد الذي سبق وأقره مجلس الوزراء ينتهي بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وكل من لم يتقدم بطلب للتصالح حتى الآن، عليه التقدم، وأمامه فرصة حتى نهاية الشهر الحالي.

وأوضح، أن الدولة حتى الآن تلقت مليونين و400 ألف طلب تصالح، وهو رقم كبير جدا، وما زال المواطنون يتقدمون حتى نهاية الشهر، مشيرا إلى أن معدل لتقديم انخفض، وهذا طبيعي لأن الكثير من المواطنين تقدم بطلبات للتصالح.

وعن الشائعات التي تتردد بشأن فيروس كورونا، أشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن هناك الكثير من الشائعات بخصوص هذه الأزمة، ومن يريد التأكد من كل المعلومات عليه التوجه إلى الصفحة الرسمية، وبعض الشائعات تكون "تافهة"، ونفيها يعطيها جدلا وزخما، رغم أنها غريبة ولا يجب الرد عليها.

في سياق منفصل، حسم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول تأجيل مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

وقال "الجنايني" في تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت": "مباراة الأهلي والزمالك في موعدها، ولا يوجد أي تأجيل للقاء، مستعدين وستاد القاهرة على أتم الاستعداد لاستقبال الحدث التاريخي والكرنفال الكبير الذي سيقام على الأراضي المصرية".

وأضاف: "الكاف لم يخاطبنا بشأن تأجيل اللقاء بشكل نهائي، وما يتردد في هذا الشأن أمر لا أساس له من الصحة، الأمور تسير على ما يرام وسنتخذ كل الإجراءات لمرور المباراة بشكل يليق بمكانة وقيمة مصر".