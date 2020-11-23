محافظ أسيوط يستعرض سير العملية الانتخابية على مدار اليوم

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ الكثير من الإجراءات الوقائية، لتعقيم وتطهير جميع اللجان الانتخابية، لتمر جولة إعادة الانتخابات بالمحافظة اليوم وغدًا بسلام، في محاولة للحفاظ على صحة جميع المشاركين بالعملية الانتخابية، سواء القائمين عليها أو المصوتين.

وأضاف "سعد"، في مقابلته مع برنامج "الآن"، على قناة "Extra News"، أن المحافظة أقامت غرف عمليات بأغلبية مراكز أسيوط، تجمع ممثلين من كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ما يسهل في عمليات انتقال المعلومة على الجهة المختصة في حلها، وزيادة التنسيق بين جميع الجهات المحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية بسلام.

وتابع: "كل إمكانات المحافظة مسخرة لصالح تعقيم وتطهير كل المقرات واللجان الإنتخابية، هناك تكاتف من جميع الجهات والمؤسسات، لتيسير العملية الانتخابية والحفاظ على سلامة المواطن"، وإلى جانب ذلك يتم توفير الكمامات لكل من ينساها، فلا يمكن للناخب أن يدخل اللجنة بدون كمامة.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الجولة بها 24 مرشحا، يتنافسون على 12 مقعد فردي بمجلس النواب، جميعها لم تحسم خلال الجولة الأولى، وتنتظر حسمها في جولة الإعادة، موضحا أن المحافظة تضم 4 دوائر انتخابية، بداخلها 497 مقر انتخابي، يضمون 914 لجنة فرعية، وكتلة تصويتية حوالي 2 مليون و800 ألف صوت انتخابي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قبل أيام خوض 24 مرشح جولة إعادة الانتخابات في 4 دوائر بمحافظة أسيوط، وجاءت نسبة المشاركة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بلغت 28.06 %، حيث إن عدد الحاضرين بلغ حوالى 9 ملايين ناخب من أصل 31 مليون ناخبًا فى 14 محافظة جرت فيها المرحلة الأول للانتخابات.