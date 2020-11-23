مصر تدين استهداف الحوثيين لمحطة توزيع وقود في جدة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم، عن بالغ إدانتها واستنكارها، لاستهداف ميليشيا الحوثي عبر مقذوف، خزانا للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت مصر رفضها التام واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية بالمملكة، وبما يستهدف أمن الشقيقة السعودية، وكذا استقرار إمدادات الطاقة.

وتُعيد مصر التأكيد على تضامنها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها بجانب السعودية، فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها، في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب وداعميه.