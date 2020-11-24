بعد تصريحات ترامب عن تسليم السلطة..فريق بايدن: خطوة ضرورية ضد التحديات

علق فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على توجيه الرئيس الحالي دونالد ترامب لإدارته بالتعاون مع الرئيس الجديد في مسألة تسليم السلطة.

وقال يوهانس أبراهام، المدير التنفيذي لفريق المرحلة الانتقالية للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن مديرة إدارة الخدمات العامة أكدت فوز بايدن ونائبة الرئيس، كامالا هاريس، كفائزين واضحين في الانتخابات، مما يوفر للإدارة القادمة الموارد والدعم اللازم لإجراء انتقال سلس وسلمي للسلطة.

وأضاف في تصريحات نقلتها عنه "سكاي نيوز" أن قرار اليوم يعد خطوة ضرورية للبدء في معالجة التحديات، التي تواجه الولايات المتحدة، بما في ذلك السيطرة على وباء كورونا وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، موضحًا أن هذا القرار النهائي هو إجراء إداري لبدء عملية الانتقال رسميا مع الوكالات الفيدرالية، وأن المسؤولين سيبدؤون في الأيام المقبلة الاجتماع مع المسؤولين الفيدراليين لمناقشة الاستجابة لوباء كورونا، والحصول على حساب كامل لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه فريقه للتعاون مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين في عملية تسليم السلطة رغم استمراره في التوجه للجهات القضائية.

ونلقت "سكاي نيوز" تصريح ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأمريكية، إميلي ميرفي، "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

وقال ترامب "أود أن أشكر إميلي مورفي في إدارة الخدمات العامة على تفانيها وولائها لبلدنا، لقد تعرضت للمضايقة والتهديد وسوء المعاملة ولا أريد أن أرى ذلك يحدث لها أو لعائلتها أو لموظفي الإدارة".

وأضاف: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة وأنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".

وأبلغت إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

وكان جو بايدن قد أعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتشرف وأشعر بالتواضع للثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في شخصي وفي هاريس نائبة الرئيس المنتخب، لقد صوت عدد قياسي من الأمريكيين في مواجهة عراقيل غير مسبوقة".

ولا يعترف الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، ورفعت حملته سلسلة من الدعاوى القضائية في عدد من الولايات الحاسمة بينها "بنسلفانيا" و"جورجيا"، لاعادة النظر في نتيجة الانتخابات التي رجحت فوز بايدن.