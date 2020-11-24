10 معلومات عن "البتكوين": نظام ديموقراطي ويمكن الاحتفاظ به في فلاشة

بعدما بلغ سعره 19 ألف دولار أمريكي "297 ألف جنيه" يسأل البعض عن البتكوين وماهيته وعن طريقة شرائه ومدى قانونية التعامل به.

هذه الأسئلة رد عليها باستفاضة أشرف العايدي المدير التنفيذي لشركة انترماركت استراتيجي ببريطانيا وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له مع الإعلامي عمرو أديب ونسردها لكم في النقاط التالية:

1-البتكوين هو نظام مطبق على نظام تخزين معلومات لدفع أموال "تبعت رسالة على برنامج بلوك تشين وهو عبارة عن سجل معاملات مالية أو فكرية في الحاسب الآلي" وهو عبارة عن تعاملات مالية عبر الكمبيوتر.

2-لا يوجد أحد يمتلك نظام البتكوين لأنه نظام ديموقراطي مفتوح وله سلسلة سجلات معاملات مالية.

3-يستخدمه البعض في شراء أشياء محرمة وممنوعة عبر شبكة الإنترنت بدون أي رقابة ويستخدم في عمليات غير شرعية.

4-يتم تسجيل قيمة البتكوين الخاص بك في سجلات بأرقام وحروف وهذه هي القيمة التي تملكها.

5-لا يمكن اللعب في هذه السلسلة ولا يمكن اختراقها بواسطة القراصنة "الهاكرز".

6-يمكنك شراء جزء من البتكوين ويمكنك شراء 0.00001 من البتكوين ويمكن تجزئته.

7-يمكن شرائه عن طريق الفوركس ويمكن شراؤه بالفرش من أسواق إلكترونية لبيع البتكوين.

8-البتكوين يمكن الاحتفاظ به بسجلات على الكمبيوتر أو على "فلاشة" أو بكتابة رموزه وأرقامه على ورقة ولكل بتكوين عنوان طويل من الأحرف والأرقام وعند استخدامه تقوم بنسخ هذه الأرقام وتصل لـ25 حرفا ورقم.

9-ارتفعت قيمتها خلال عام 2020 بنسبة 140% من شهر يناير حتى الآن.

10-كل 4 سنوات تقل كمية البتكوين لأنه يتم توزيع البتكوين الحالية على من قاموا بالتعدين "إجراء عمليات حاسوبية معقدة لتوليد بتكوين".