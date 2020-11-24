تيجراي تعلن تدمير لواء عسكريا مدرعا للجيش الإثيوبي بعاصمة الإقليم

أعلنت سلطات جبهة تيجراي، تدمير لواء عسكريا مدرعا للجيش الإثيوبي في تخوم ميكلي عاصمة الإقليم وفقا لما ذكرته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، إنّ حكومته اقتربت من استكمال أهداف العملية العسكرية في إقليم تيجراي، قائلا: "نحضر لدخول ميكلي عاصمة إقليم تيجراي وإنهاء التمرد".

وكان أبي أحمد، أعلن أول أمس أنّ الهجوم على العاصمة الإقليمية لتيجراي يبدأ خلال 72 ساعة، ما لم تستسلم قوات تيجراي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أمس، إن كل الخيارات مطروحة لحل أزمة تيجراي باستثناء التفاوض مع مسؤولي الجبهة الحاكمة في الإقليم

فيما اتفقت الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية على فتح ممرات إنسانية للنازحين في تيجراي ودعت الأمم المتحدة إثيوبيا لحماية المدنيين بعد مهلة لاستسلام جبهة تيجراي.

ودمّرت جبهة إقليم تيجراي، أمس مطارا في مدينة إكسوم الإثيوبية، كما صدت هجوم واسع لقوات إريترية على الإقليم.

وأكد زعيم الجبهة أن مهلة الحكومة الاتحادية مجرد تغطية على الخسائر والهزيمة التي تتكبدها قواتها، في حربها ضد الإقليم الشمالي.