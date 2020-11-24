تفاصيل اختفاء فتاة القليوبية: هربت للعمل في مزرعة مواشي مع حبيبها

بعد مرور 48 ساعة من اختفاء فتاتين بقرية كفر طحا بمركز شبين القناطر بالقليوبية، كشفت أجهزة الأمن غموض الواقعة، إذ توصلت إلى أن إحدى الفتيات اصطحبت صديقتها، وفرت إلى "شاب" تربطها به علاقة عاطفية، وأقامتا معه فى محافظة الدقهلية، قبل أن يتم ضبط الثلاثة، وعرضهم على النيابة العامة، التى بدأت التحقيق فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة بالكامل منذ رحلة هروب الفتاتين حتى الوصول إليهم وضبطهم داخل مرزعة بمحافظة الدقهلية، بدأت مع انتشار "بوست" عبر صفحات التواصل الاجتماعى، يفيد باختفاء فتاتين من قرية طحا بمركز شبين القناطر، وذكرت التحريات والتحقيقات التى جرت تحت إشراف اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إلى أن والد إحدى الفتيات توجه إلى مركز الشرطة، وحرر محضرا بتغيب ابنته وصديقتها.

لم يتهم الأب أحدا باختطاف أو إخفاء ابنته، موكدا أنها خرجت مع صديقتها للتنزة، وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت قيادة المقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وبدأت القوات فى تتبع خط سير الفتاتين، توصلت إلى أن ابنة المبلغ تعمل فى مصنع ملابس بدائرة المركز، وأنها خرجت مع صديقتها، ومع محاولة التوصل إليها بعد محاول مرور 6 ساعات، تبين أن هاتفها المحمول مغلق هى وصديقتها.

وبدأ تفريغ الكاميرات القريبة من المصنع بشكل عاجل، وتتبع خط سير الفتاة، ومناقشة العاملين بالمصنع للوصول إلى أى معلومات تقود فريق البحث إلى تحديد مكان الاختفاء.

عمليات بحث والتحري مكثفة استمرت نحو 48 ساعة، اكتشف خلالها العميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية، أن الفتاة الأولى 17 سنة تربطها علاقة عاطفية مع شاب 20 سنة، مزارع بمركز نبروه بالدقهلية، سبق أن تقدم لخطبتها، وتم رفضه من قبل الاسرة، وفي الفترة الأخيرة تقدم آخر لخطبتها ولاقى قبول أهلها، ما دفعها لترك المنزل اعتراضا على قرار والدها.

اصطحبت الفتاة صديقتها وتوجها للإقامة مع الشاب في نبروه، والعمل رفقته بمزرعة تربية الماشية التي يعمل بها والكائنة بناحية سكنه، وتم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، وتمكنت القوات من إعادة الفتاتين، وضبط الشاب التى كانت لديه الفتاتين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.