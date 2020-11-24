الأعلى للإعلام يطالب بعدم الخروج عن النص في تغطية مباراة القمة

قال الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ اللجنة لم ترصد أي خروقات من وسائل الإعلام فيما يتعلق بمبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، التي أطلقها المجلس الأعلى للإعلام، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لنبذ التعصب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك الجمعة المقبل.

وأوضح أبوزيد، لـ"الوطن"، أنّ اللجنة لم تعقد اجتماعا لها، لكن "هناك اتجاه قوي خلال الساعات المقبلة لإصدار بيان من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، يتحدث عن التوعية والانضباط وعدم الخروج عن النص وكلام من هذا القبيل" بحسب تعبيره.

أبوزيد: بيان مرتقب للمجلس يحض على التوعية والانضباط

وكان المجلس أطلق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب، وحذّر من ارتكاب أي مخالفات للأكواد الرياضية التي أصدرها، خاصة ما يتعلق بتغطية مباراة القمة المقبلة بين فريقي الأهلي والزمالك في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 2020.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنّه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية وينشر تقريرا بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين، مؤكدا ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

ولفت المجلس في بيان سابق له إلى أهمية تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء للاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير، ومناشدة وسائل الإعلام كي تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.