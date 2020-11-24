في عيد ميلادها.. 5 أعمال لميرفت أمين ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

ألقاب كثيرة حظيت بها الفنانة ميرفت أمين، رمز الجمال والأنوثة على شاشة السينما المصرية، التي بدأت مشوارها الفني في نهاية ستينيات القرن الماضي.

ميرفت أمين، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، من مواليد 24 نوفمبر، وقفت أمام كبار نجوم الزمن الجميل، أبرزهم العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، و ملك العود فريد الأطرش، وأحمد مظهر، وفؤاد المهندس، عماد حمدي، رشدي أباظة، ثم عادل إمام، نور الشريف، محمود عبدالعزيز، حسين فهمي، محمود ياسين.

تم اختيار 5 أفلام شاركت فيهم الفنانة ميرفت أمين، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية:

أبي فوق الشجرة

عام 1969 شاركت ميرفت أمين، العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، فيلم أبي فوق الشجرة، عن قصة الأديب إحسان عبدالقدوس، إخراج حسين كمال، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، وغنى لها العندليب عدد من الأغنيات "الهوى هوايا، ياخلي القلب".

ثرثرة فوق النيل

وعن رواية الأديب نجيب محفوظ، شاركت ميرفت أمين في فيلم ثرثرة فوق النيل عام 1971، إخراج حسين كمال، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، بطولة عماد حمدي، أحمد رمزي، ماجدة الخطيب.

أبناء الصمت

بعد عام واحد من حرب أكتوبر شاركت أمين، في فيلم أبناء الصمت عام 1974، للمخرج محمد راضي، وسيناريو وحوار مجيد طوبيا، بطولة نور الشريف، محمود مرسي، أحمد زكي، مديحة كامل.

سواق الأتوبيس

مع المخرج عاطف الطيب، شاركت ميرفت أمين عام 1982 في فيلم سواق الأتوبيس، بطولة نور الشريف، عماد حمدي، وحيد سيف، نبيلة السيد، حسن حسني، زهرة العلا، حمدي الوزيري، عبدالله محمود، قصة محمد خان، سيناريو وحوار بشير الديك.

زوجة رجل مهم

مع المخرج محمد خان، شاركت ميرفت أمين في فيلم زوجة رجل مهم عام 1988، بطولة أحمد زكي، حسن حسني، زيزي مصطفى، سيناريو وحوار رؤوف توفيق.