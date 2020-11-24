الشرنوبي عن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية: لا نحتاجها أغلب الوقت

حذرت الدكتورة نهى الشرنوبي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بجامعة عين شمس، من مخاطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية وخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الشرنوبي، خلال حوارها مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، إن هناك بعض المرضى الذين يستخدمون المضادات الحيوية بدون علم من الطبيب المتخصص.

وذكرت أن ارتفاع درجات الحرارة بالجسم، لا يعنى وجود عرض بكتيري ولا يحتاج إلي المضادات الحيوية أغلب الوقت، موضحة أن المضاد الحيوي يمكن الإقبال عليه في حاجة حدوث ضعف في المناعة بسبب وجود بكتيريا.

وتابعت، أن البكتيريا موجودة حول الإنسان في كل مكان على الجسم والأسطح وغيرها، وفى بعض الأحيان قد يعاني المريض من الالتهاب الفيروسي ويقرر الطبيب المعالج أن المضاد الحيوي للبكتيريا المصابة أو المتواجدة.

زيادة معدلات الموت

تحذير ليس الأول من نوعه، أطلقته وزارة الصحة والسكان لتوعية المواطنين بتوخي الحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، لما يسببه من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، حيث يصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلي الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها هذا الميكروب، حسبما جاء في منشور توعوي للوزارة.

ولفت المنشور إلى أن سوء استخدام المضادات الحيوية دون داعٍ خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا قد يفقدها فاعليتها، مؤكدا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي.

ومن قبل، حذرت الصحة العالمية متمثلة في الدكتور عمر أبوالعطا، مسؤول الترصد بالمنظمة العالمية، من أن الإسراف في تناول المضادات الحيوية أمر خاطئ تماما، حيث إنه وفي المعدلات السنوية فدائما ما تؤكد الإحصائيات وجود حالات وفاة مرتبطة بالميكروبات المرتبطة بالمضادات الحيوية حوالي 700 ألف حالة سنويا، ومن المتوقع زيادة تلك الأعداد وصولا لعام 2050 قد تصل أعداد الوفيات 10 مليون سنويا.

فقدان فاعليتها بالجسم

تكرار تناول المضادات الحيوية دون حاجة طبية ودون استشارة طبيب متخصص يؤدي إلى نشأة أجيال وسلالات جديدة من البكتيريا لا تستجيب له بعد ذلك، حيث تكتشف البكتيريا أسرار عمل المضاد الحيوي وتموت الأجيال الضعيفة منها وتورث من بعدها أجيال جديدة أكثر قدرة على مقاومة المضاد الحيوي، بحسب قول الدكتور مجدي بدران، استشاري المناعة، وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

يأتي تحذير الصحة المصرية والصحة العالمية من ظاهرة الإفراط في تناول المضادات الحيوية لأنها ستؤدي في المستقبل ألى صعوبة علاج الأمراض البكتيرية والفيروسية وبحسب تصريحات بدران لـ"الوطن" سيؤدي ذلك إلى ظهور سلالات من البكتيريا تقاوم أنواع كثيرة للمضادات الحيوية يترتب عليها زيادة معدلات الموت، وتضطر الشركات الى البحث عن مضادات جديدة لمقاومة تلك الأمراض.