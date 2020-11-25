5 معلومات عن "لما بنتولد" بعد تمثيل مصر بمسابقة أوسكار أفضل فيلم

بعد عدّة اجتماعات اختار عدد من النقاد فيلم "لما بنتولد" إخراج تامر عزت ليمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية من قبل اللجنة المكونة من 41 عضوًا، وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عن الفيلم:-

- الفيلم يتناول ثلاث قصص لثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات خاصة بسبب القيود التي فرضت عليهم وتتشابك القصص.

- تلعب أغاني المطرب أمير عيد دوراً هاماً في الفيلم، وتسلسل القصة، فهو صاحب قصة من القصص الثلاثة.

- حصل على عدد كبير من الجوائز، وآخرهم من مهرجان جميعة الفيلم برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع، فحصل الفيلم علي جائزة أحسن فيلم، بينما حصلت الممثلة سلمى حسن على جائزة أحسن ممثلة دور أول، بينما حصلت الفنانة الكبيرة حنان سليمان على جائزة أحسن ممثلة دور ثاني، بينما حصل المخرج تامر عزت على جائزة أحسن إخراج، وحصلت الراحلة نادين شمس على جائزة أحسن سيناريو، بينما حصلت الفنانة أميمة السباعي على شهادة التقدير من لجنة التحكيم عن دورها في هذا الفيلم.

- أول تجربة في التمثيل للفنان أمير عيد المغني الرئيسي لفريق كايروكي.

- حقق مايقرب من نصف مليون جنيه بعد 9 أسابيع من عرضه بالسينمات.

يتناول العمل قصة ثلاثة شخصيات مختلفة، الأول يحاول السعي في مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

فيلم "لما بنتولد" من بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" فى أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطى، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقى، الفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطى والموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف شريف هوارى عضو فرقة كايروكى.