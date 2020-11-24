خبير دولي: مصر لديها نصف مليون طن فائضا في محصول الأزر

قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، النائب السابق للجنة الدولية للأرز، إنّ المساحة المنزرعة بمحصول الأرز خلال الموسم الصيفي الماضي قدرت بنحو 1.8 مليون فدان نتج عنها نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، ويكفي للاستهلاك المحلي نحو 3.5 مليون طن، ما يوضح أنّه يوجد أكثر من نصف مليون طن أرز أبيض فائض في الاستهلاك.

وأوضح طنطاوي، لـ"الوطن"، أنّ السعر العالمي للأرز المصري يقدر بنحو 800 دولار للطن، ما يعني أنّ تصدير طن أرز مصري، يمكن بثمنه استيراد 3 أطنان قمح ونحو 4 أطنان ذرة صفراء.

وتابع أنّه ورغم الميزة النسبية للأرز المصري في السوق العالمي، إلا أنّه نتيجة لزيادة المعروض من الأرز الشعير أثناء الحصاد وعدم وضع آلية لتسويق الأرز الشعير، انخفض السعر إلى 3000 لـ3100 للطن أثناء الحصاد وحتى نهاية شهر سبتمبر.

وأكد أنّ العام الحالي شهد العديد من الأزمات التسويقية للمحاصيل الصيفية، أهمها الأرز والقطن والذرة الشامية، ما أدى إلى ضياع عرقهم وجهدهم طوال الموسم، لحفنة من محتكري السلع الزراعية.

وأضاف أنّ ذلك يأتي بسبب ما أعلنته وزارة التموين من مناقصة توريد أرز لبطاقات التموين، بعد بدء موسم الحصاد بشهر، وهو ما رفع السعر بعد إعلان المناقصة، وبعد 10 أيام من انتهاء الحصاد وتخزين الأرز لدى التجار ومحتكري السلع إلى 4 آلاف جنيه للطن، محققا ربح نحو 800 لـ900 جنيه للطن خلال 3 أسابيع فقط بعد الإعلان عن المناقصة، وهذا الفارق حصل عليه محتكري السلعة وتجار الأرز الشعير من عرق وجهد المزارعين.

وطالب طنطاوي، بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية، وضمان تسويق المنتجات الزراعية بسعر عادل، بعد مواجهة المزارعين لتلك المشاكل، خاصة وأنّ هذا الأمر ينطبق على القطن والذرة.