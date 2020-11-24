استشاري أوبئة: شركات تعهدت بتوفير لقاح كورونا لمصر مقابل دولارين للجرعة

قال الدكتور إسلام عنان، استشاري علم الأوبئة، إنه حتى الآن، لم تُصدر الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا، البيانات الخاصة بدراسات وتجارب لقاحاتها، مشيرا إلى أن البيانات الصحفية، تؤكد أن فاعليتها جميعا أكثر من 80%، وهذا شيء جيد، موضحا أن بعض الشركات، قالت إنها ستوفر اللقاح لمصر مقابل دولارين للجرعة الواحدة.

وأضاف "عنان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن بعض هذه اللقاحات، يتطلب الحصول على جرعتين، وبعضها الآخر يتطلب الحصول على جرعة واحدة، وتكفي في تكوين أجسام مضادة.

وتابع استشاري علم الأوبئة، أن المشكلة الحقيقية بالنسبة لنا في مصر هي الإمداد، لأن بعض هذه اللقاحات، بها مشكلة في النقل، مشيرا إلى أن شركة "أسترازينكا"، أعلنت أنها سوف تمد مصر باللقاحات، بالإضافة إلى مشكلة أخرى وهي إمكانية حفظ اللقاحات في درجة حرارة معينة.

وأشار إلى أن المشكلة الأخرى هي السعر، حيث إن بعض اللقاحات وعدت بتوفير اللقاح لمصر بأربعة دولارات، وبعضها قال إنه يوفر اللقاح لمصر بدولارين فقط، مشيرا إلى أن مصر ستشتري نحو 30 مليون جرعة من اللقاح، وبالتالي فإن فارق السعر أمر مهم جدا بالنسبة لها.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.