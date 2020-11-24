إعادة فتح المساجد في الإمارات لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 4 ديسمبر

أعلنت الإمارات، إعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة ابتداء من 4 ديسمبر المقبل، وفق ما ذكرته الصفحة الرسمية لحكومة الإمارات على موقع تويتر، الثلاثاء.

وقالت الحكومة في تغريدة لها: "الإعلان عن فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2020 وفق عدد من الاشتراطات والإجراءات الاحترازية".

ونقلت صفحة حكومة الإمارات تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطني لإدارة الأزمات والكوارث، سيف الظاهري، قال فيها: "تحديد الطاقة الاستيعابية 30% والسماح بالصلاة في الساحات الخارجية للمساجد مع نقل الخطبة بمكبرات الصوت، ومراعاة المسافة الآمنة للتباعد بين المصلين وتنظيم الدخول والخروج للمسجد".

وأضاف الظاهري قائلا: "مدة الخطبة مع الصلاة لا تزيد عن 10 دقائق وسيقوم العاملون في المساجد وفرق التطوع بتنظيم دخول وخروج المصلين، وعلى جميع المصلين ضرورة لبس الكمامة وإحضار سجادة خاصة للصلاة وعدم تركها في المساجد أو مشاركتها أحد، مع الاستمرار في رفع المصاحف وجميع الكتب"، حسب تعبيره.

وتشكل هذه الخطوة جزءا من الخطوات التي تتبعها الإمارات للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع تخفيف القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 100,011 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 161,365 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 559 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 683 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 150,261 حالة.