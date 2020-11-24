خبيرة فلك: الشمس ستختفي عن بعض مناطق العالم يوم 21 ديسمبر

كشفت الدكتورة عبير فؤاد، خبيرة علم الفلك، حقيقة ما أشيع مؤخرًا حول أن كوكب الأرض سيظلم يوم 21 ديسمبر المقبل، فذكرت أن هذا لن يحدث، وإنما ما سيحدث هو كسوف كلي للشمس ليس يوم 14 بل يوم 21 من الشهر المقبل، وهو ما يعني اختفاء الشمس على بعض المناطق في العالم فقط.

وأضافت "فؤاد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، على قناة "dmc"، أن الكسوف سيستمر لمدة من 2- 3 دقائق ولن يحدث في مصر ولا الوطن العربي كاملا، بل في دول جنوب غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية والصين وأجزاء من استراليا وعلى المحيط الأطلنطي والهندي والهادي.

وأشارت خبيرة علم الفلك، إلى أنه من الممكن أن يكون 21 ديسمبر تاريخا مهما فلكيا، ولكن هذا ليس معناه أن تظلم الارض، موضحة أنها قالت قبل بداية العام إن هذا اليوم سيشهد حدثا فلكيا هاما، وهو "الاقتران العجين"، بمعني أن هناك اقترانا سيتم بين كوكبين مختلفين المشتري "كوكب الحظ" وزحل "كوكب النحس".

وأشارت إلى أن هذا الاقتران لا يحدث إلا مرة كل 19 سنة، وحين يحدث يصاحبه تغيير كبير على المستوى العالمي ونرى دولا وحكاما يتبدل حالهم بشكل كبير، والعام التالي مباشرة يتعرض رئيس أمريكا لمكائد كبيرة، فهذا الاقتران عادة ما يصاحبه تغيير كبير لشكل العالم وشكل الدول عموما.

وصرحت أن هناك حدثا فلكيا هاما آخر سيحدث في ديسمبر المقبل، وبالتحديد يوم 23، حيث سيكون هناك مربع فلكي بين المريخ "كوكب الحرب"، وبلوتو "كوكب الدمار"، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى صراعات دولية ونجد بعض الدول تحاول السيطرة على ثروات دول أخرى.

وعلى مستوى حظ الأبراج المختلفة مع إله الحب "فينوس" خلال الفترة القادمة، قالت "فؤاد"، إن "فينوس حاليا يتماشي مع برج العقرب، لهذا فأكثر الناس صاحبة الحظ في الحب سيكون برج العقرب، وهذا مستمر معهم حتى 15 ديسمبر".

وأضافت أن أصحاب الأبراج المائية كالسرطان والحوت، ينتظرهم أيضا فترة عاطفية جيدة، ومن الممكن أن تشهد ارتباطا نسبة كبيرة من غير المرتبطين، أما المرتبطون فسيكون لهم فرصة جيدة في قضاء أوقات عاطفية جيدة خلال هذه الفترة.

وتابعت: "بعد هذه الفترة ينتقل فينوس إلى برج القوس وبالتالي مواليد القوس والأبراج النارية (الأسد والحمل)، سيكون لديهم بداية حظ جيد لإصلاح علاقاتهم العاطفية مع شركائهم".