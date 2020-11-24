والدة طفلة التوك توك: أشكر المحافظ استجابته.. و"غراب" يوفر كشك للأسرة

قالت والدة "نور" طفلة التوك توك، إنه منذ 3 سنوات، تقود الطفلة التوك توك، وأثناء تقديمهم في هيئة التضامن الاجتماعي للحصول على معاش تكافل وكرامة، صورهم أحد الأشخاص ليساعدهم، ورفع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووجهت السيدة في مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الشكر إلى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ورجال الأمن ورجال مجلس المدينة، وطالبت بمساعدتها في جلسات التنفس الصناعي، التي يتم إجراؤها لأطفال الصغار.

من جهته قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية إنه تلقى صور للطفلة نور، من فرق المتابعة في المحافظة، وذهب جلس مع الأسرة، وتابع احتياجاتهم وتم منع الطفل من قيادة التوك توك من أجل التركيز في دراستها، ونفذ المحافظ لها طلبها، بإنشاء كشك من أجل الزوج الذي يعاني من مرض، وتم تفصيل الكشك، وستوفر الدولة لهم بضاعة من أجل أن يعيشوا من ريع بيعها.

وتابع: "سيتواصل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي مع الأسرة، من أجل توفير احتياجات لهم في المنزل خاصة بهم، وكذلك تجهيز الابنة الكبرى المخطوبة التي تحتاج إلى تجهيزات خاصة بها للزواج".

وتحدثت "نور"، التي يعتبرها البعض أول طفلة تقود مركبة "توك توك" في محافظة الشرقية، لـ"الوطن" قائلة: "أنا فضلت إني اشتغل علشان أساعد بابا وأساعد أهلي، ومش نحتاج لحد"، مشيرةً إلى أنها تعمل منذ كانت تلميذة في الصف الخامس الابتدائي وحتى الآن، وأضافت أنها تدرس حالياً بالصف الثالث الإعدادي، وتقسم ساعات يومها ما بين العمل ومذاكرة دروسها.