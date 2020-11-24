ملاحة بورسعيد تبحث سبل التعاون الاستثماري مع ملحق باكستان التجاري

استقبل عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، ملحق باكستان التجاري، اليوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات البحرية وفرص الاستثمار، في إطار تعزيز العلاقات، وبحث أوجه التعاون بين مصر وباكستان.

وتبادل الوفدان المصري والباكستاني خلال اللقاء الدروع والهدايا التذكارية، وقال عادل اللمعي، رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن اختيار الوفد الباكستاني لبورسعيد لبحث سبل الاستثمار والتعاون التجاري فى مجالات التجارة والملاحة، يؤكد أهمية المحافظة التى تحتضن أكبر مينائين بالمجري الملاحي لقناة السويس، وفى حوض البحر المتوسط شرق وغرب بورسعيد.

وأضاف رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن الفرص الاستثمارية الواعدة بميناء شرق بورسعيد، توليها القيادة السياسية أهمية كبري باعتبارها أهم الفرص الاستثمارية فى مجال النقل البحري الذي يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الأزرق "اقتصاديات النقل البحري".

وأكد رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن المحافظة لديها ميزة تتعلق بنظام الاستيراد الخاص بقانون المنطقة الحرة الذي يسمح باستيراد ما لا يقل عن ٢٠٠ بند استيرادي وهو ما يزيد من فرص التعاون التجاري وبالتالى التعاون الملاحي عن طريق نقل السلع عبر الخطوط الملاحية لدولة باكستان.

وأشار اللمعي إلى أن الغرفة ستبحث إمكانية زيارة قريبة لباكستان لتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية الملاحيين الباكستانية بهدف تسيير خطوط ملاحة مباشرة من موانئ بورسعيد إلى المواني الباكستانية والتعاون مع إدارة ميناء جوادر الجديد بهدف زيادة حجم التبادل التجاري.

الملحق التجاري والاستثماري بسفارة باكستان بالقاهرة ، وداليا عمر معاون الملحق التجاري

من ناحيتها، أكدت "سدرة المنتهى حق" الملحق التجاري بسفارة باكستان أن الزيارة تستهدف دفع حركة الاستثمار بين مصر وباكستان فى مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والملاحة حيث يبلغ حجم استيراد باكستان من مصر ٢٥٦مليون دولار، فيما يبلغ حجم استيراد مصر من باكستان ١١٢ مليون دولار.

وقالت إن باكستان لديها مينائين دوليين يعملان في أعماق البحر الأول قاسم والثاني كراشي ولا يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية للميناءين خلال السنوات القادمه مما دفع باكستان إلى التفكير فى إنشاء ميناء جديد بالتعاون مع الصين ليكون قادرا علي النمو بنفس سرعة النمو االعالمي المطلوبة خلال العقود القادمة وتحسبا للانتعاشة المتوقعة فى حركة التجارة البحرية بعد انتهاء جائحة كورونا وعودةالحياه لطبيعتها.

وأكدت حرصها على اللقاء بأعضاء مجلس إدارة ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد وذلك يأتي فى إطار تعظيم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات والتعاون بين مواني بورسعيد والموانئ الباكستانية وتسيير خطوط ملاحة مباشرة لنقل التجارة بين البلدين.