محافظ الإسكندرية: لم نتلق أي شكاوى في الإعادة والمنافسة كانت شرسة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عمليات سير انتخابات مجلس النواب جولة الإعادة، تسير بدون أي مشاكل أو مخلفات، مؤكدا أنه لم يتلق أي بلاغات من غرف عمليات متابعة العملية الانتخابية بالمحافظة.

وأضاف "الشريف" في مقابلة مع برنامج "الآن"، على قناة "Extra News"، أن المنافسة شرسة بشكل كبير على مقاعد الإسكندرية بمجلس النواب، وكل مرشح يقوم بعمليات حشد مؤيدة، وحتى الآن لم تضح الرؤية لتحديد الفائزين بعضوية المجلس، مؤكدا أن الساعات المتبقية على غلق صناديق الاقتراع ستكون مؤثرة بدرجة كبيرة في تحديد هوية الأعضاء المنتخبة.

وأشار إلى أن جميع اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية سواء الرئيسية أو الفرعية تم تطهيرها وتعقيمها ومجهزة بشكل كامل لاستقبال الناخبين، داعيا جميع المواطنين للمشاركة في عمليات الادلاء بأصواتهم قبل غلق اللجان الانتخابية بعد ساعات قليلة من الأن.

على جانب آخر وبعد مشكلة العقار المائل بمنطقة كرموز والذي أصيب بدرجة ميل أكثر 50 سم، مكون من 11 طابق وتم بنائه بدون ترخيص، أوضح المحافظ أنه ألتقى بالأسر المتضررة من هذا الحادث ونقل لهم قرارت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوجيه الدعم المادي والعيني لهم، إلى جانب نقل جميع الأسر المتضررة إلى وحدات سكنية بمشروع "بشاير الخير 3".

على الصعيد ذاته، وجه المحافظ رئيس حي غرب، إلى تشكيل لجنة هندسية مكبرة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص العقارات المجاورة والمحيطة بالعقار المائل للتأكد من موقفها الهندسي وسلامتها الإنشائية، في حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة سحر شعبان رئيس الحي، وجميع الجهات المعنية.