غدا.. عرض "فيرس" بالسينمات 

قررت الجهة المنتجة لفيلم "فيرس"، طرحه بالسينمات غدًا الأربعاء، بعد أن سبق وتم طرح الإعلان الترويجي والأغنية الدعائية للفيلم على موقع "يوتيوب"، والأغنية كلمات محمد بيجو وتوزيع كرسبو، وغناء مامو وكرسبو، وذلك تمهيداً لبدء عرض الفيلم غدًا الأربعاء.

وكان الإعلان الترويجي للعمل، تخطى حاجز الـ2 مليون مشاهدة، عبر صفحة الفيلم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد طرحه بـ48 ساعة.

يعد فيلم "فيرس"، أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية «حمزة»، ذلك الممثل شاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصيه مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردا هو وأصدقاؤه بسبب لعنة ما.

الفيلم إخراج أسامه عمر وإنتاج شركة رايز وشركة فريمز وبطولة شريف السلاموني، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبد الحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد.