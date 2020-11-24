قناة السويس: مشروع نيرك يخدم إعادة تأهيل عربات المترو والمونوريل

قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع شركة "نيرك" لصناعات السكك الحديدية، مهم جدا، ويعتبر بداية حقيقية لرفع مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عالميا، وجذب استثمارات كبيرة لها.

وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء، أن المنطقة الصناعية تجتذب العديد من المشروعات، وهذا المشروع هو باكورة المشروعات التي يتم تنفيذها، وخلال شهرين سيكون هناك تحركات على أرض الواقع في هذا المشروع، مشيرا إلى أن المشروع يخدم عربات المترو، والمونوريل، والقطار السريع، والسكك الحديدية، وكل عربات الجر الكهربائي.

وتابع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يقوم بإعادة تأهيل عربات المترو في الخطين الأول والثاني، ثم إنتاج عربات الجر الكهربائي في الربع الأخير من عام 2022، وهناك عقود جار مناقشتها مع وزارة النقل.

وشدد على أن هناك العديد من المشروعات التي سيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة، والهدف خلق فرص استثمارية، ثم دعمها على أرض الواقع، والمشروع الذي تم توقيعه اليوم هو باكورة المشروعات، ومجرد إنشاء هذا المصنع سينتج عنه إنشاء مصانع أخرى تكميلية إلى جواره، وسيبدأ في السنة الأولى بـ25% من المكون المحلي، ليصل في عام 2025 إلى 40 أو 50% من المكون المحلي.

وكشف، أن هناك 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في هذا المشروع فقط، وفي الفترة المقبلة سيتم مضاعفة هذا الرقم.

في سياق منفصل، شهدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، مراسم توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص متمثلاً في المساهمين (شركة سامكريت للاستثمار ،شركة حسن علام القابضة، شركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات).