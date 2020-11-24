"الصحة": إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما سيفيد النظام الصحي

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما داخل مصر، يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه في استخلاص البلازما، بعوامل أمان معينة، ومع الاحتياج الشديد لاستخدام مشتقات البلازما، بالأخص في علاج فيروس كورنا المستجد "كوفيد 19"، وعلاج حالات مرضية أخرى كثيرة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي في برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الاتجاه في إنشاء مراكز تجميع لمشتقات البلازما، سيخدم بصورة أكبر، وسيفيد على مستوى علاج الكثير من الحالات المرضية، وعلى مستوى النظام الصحي في مصر بشكل كامل.

وتابعت: "حين نتحدث عن قرار يخص مصلحة شعب بأكمله، لا ينظر إلى مسألة التكلفة العالية بشكل كبير، لكن ينظر إلى النتيجة التي ستعود على صحة المواطن من هذا القرار، وبالمناسبة العائد المادي طويل الأمد على مثل هذه القرارات يبرر أيضا تكلفتها العالية".

وكانت مستشارة وزيرة الصحة سابقا، صرحت بإن التجارب الإكلينيكية التي تتم على لقاحين لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بالاتفاق مع الجانب الصيني، وصلت للمرحلة الثالثة، وعندما يتم التأكد من فاعليته سيتم البدء فورا في تصنيعه.

وأوضحت أن الوزارة تعمل في أكثر من اتجاه، فوصول اللقاح للمرحلة الثالثة تعني مرحلة التأكد من أمان اللقاح، وانتهاء هذه المرحلة يكفي للانتقال إلى مرحلة التصنيع.

وأشارت إلى أن المرحلة الرابعة هي المتابعة، ولكن تكفي المرحلة الثالثة للبدء في التصنيع، موضحة أن المرحلة الثالثة تتم في 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والأردن ومصر، بينما المرحلتان الأولى والثانية، تمتا في الصين.