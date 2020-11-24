"شكوكو".. أحدث مشاريع إبراهيم عيسى السينمائية

يُجدد المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ "ماندو العدل"، تعاونه مع الكاتب إبراهيم عيسى والمنتج أحمد السبكي، في عمل سينمائي بعنوان "شكوكو"، وذلك بعد فيلمهم الأخير "صاحب المقام".

ونشر ماندو العدل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة تجمعه بإبراهيم عيسى وأحمد السبكي، بعد التعاقد على الفيلم الجديد، مُعلقًا عليه بقوله: "قريبًا إن شاء الله.. من صناع فيلم صاحب المقام.. فيلم شكوكو".

فيلم "صاحب المقام" عُرض عبر منصة "شاهد VIP" في شهر أغسطس الماضي، وحقق جدلًا واسعًا حيث تدور أحداثه حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللا مبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

الفيلم من بطولة آسر ياسين، يسرا، بيومي فؤاد، أمينة خليل، محسن محيي الدين، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، ميدو عادل، إنجي المقدم، محمد لطفي، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وكانت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، قد قدّمت نقدها في فيلم "صاحب المقام" بعد رؤيتها له، واصفة إياه بأنه أنقذ الموسم السينمائي الذي ضربه وباء كورونا.

وكتبت "خير الله" عبر صفحتها على "فيس بوك": "لازم يكون لدى كل شخص لعن في السبكي واتهمه بإفساد الذوق العام، الشجاعة أن يعترف أن للرجل حسناته وأياديه البيضاء على صناعة السينما، وأنه سبق أن قدم أفلاما ذات أهمية مثل الماء والخضرة، ليسري نصر الله، والفرح وكباريه وساعة ونص، واحد صحيح وأخيرا صاحب المقام، وكلها أفلام ذات قيمة فنية وفكرية، وحققت نجاحا على عدة مستويات ومع ذلك لم يفكر الرجل فى الدفاع عن نفسه بل ترك من يهاجمه يغالي في الهجوم واكتفى بتقديم ما يؤمن به، ويحقق له الرضا عن ذاته، ولم يدع فروسية ولا مجدا زائفا، فهو يقدم أفلاما تجارية، وأخرى ذات مستوى فنى مميز، كما كل شركات الإنتاج الكبرى فى العالم لا توجد شركة تقدم أفلاما عظيمة تحصل على جوائز وتكبد الشركة خسائر، هذا منطق مش موجود في أي صناعة".

وأضافت الناقدة الفنية أن فيلم "صاحب المقام" ينقذ الموسم السينمائى الذى ضربه فيروس كورونا، ووقف حاله، وعرض الفيلم على منصة شاهد، أتاح للآلاف من عشاق السينما فرصة مشاهدة فيلم حديث يضم عدة عناصر فنية عالية الجودة تحرك المياه الراكدة، ويفتح مجالا لللنقاش فى قضايا مهمة، ويخرج بنا من حصار أفلام الأكشن والكوميديا، لسينما مختلفة فى الشكل والمضمون.